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طلعت يوسف: إلغاء الدوري الأفضل.. وهذا موقفي من ثنائي الزمالك

السبت 06/يونيو/2020 - 10:17 ص
رزاق سيسيه
رزاق سيسيه
الفجر الرياضي
أكد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على أن الأفضل هو إلغاء هذا الموسم، وبداية الموسم الجديد في منتصف شهر أغسطس المقبل.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"الاتحاد قادر على تحقيق هدفه بالتواجد في المربع الذهبي هذا الموسم".

وتابع :"الأفضل إلغاء الدوري هذا الموسم، وانطلاق الموسم الجديد في منتصف شهر أغسطس المقبل".

وزاد :"في حال إلغاء هذا الموسم سيكون هناك مساحة كبيرة من أجل الاستعداد بشكل جيد للموسم الجديد واستكمال مباريات كأس مصر، وتعتبر هذه هي أقل الخسائر".

وعن موقف رزاق سيسيه وأحمد رفعت ثنائي الفريق المعار من الزمالك قال :"ننتظر قرارات الاتحاد الدولي لتحديد مصير اللاعبين المعارين هذا الموسم، فاستكمال الموسم الحالي على حساب الموسم الجديد فكرة تستحق المناقشة".

وزاد :"نتمنى استمرار رزاق سيسيه وأحمد رفعت في الموسم المقبل، فهما يرغبان في البقاء في الاتحاد السكندري".

وعن تجديد تعاقده مع الاتحاد قال :"سأحسم هذا الأمر مع محمد مصيلحي رئيس النادي الأسبوع المقبل".



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