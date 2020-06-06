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13 Reasons Why | (مترجم كامل) 13 Reasons Why تورنت مسلسل "ريزونز واي13" الموسم الرابع والأخير على Netflix

السبت 06/يونيو/2020 - 10:13 ص
13 Reasons Why
13 Reasons Why

13 Reasons Why | (مترجم كامل) 13 Reasons Why تورنت مسلسل "ريزونز واي13" الموسم الرابع والأخير على Netflix

مسلسل 13 Reasons Why الموسم الرابع، شهدت الساعات الماضية العديد من عمليات البحث المتعددة حول الموسم الأخير والمنتظر من المسلسل الأمريكي 13 Reasons Why الموسم الرابع والأخير، والذي تم طرحه مساء أمس الجمعة عبر شبكة نيتفلكس Netflix، التي قامت بإنتاج 4 مواسم من المسلسل الناجح مسلسل الدراما الشبابي 13 Reasons Why. 

وشهدت الفترة الأخيرة طرح نتفلكس Netflix عبر حسابها فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتوتير فيديو من كواليس الاستعدادات للموسم الرابع والأخير من العمل الذي تم عرضه مساء يوم 5 يونيو 2020 ، وظهر نجوم المسلسل فى الفيديو وهم يودعون بعضهم البعض ويبكون عقب انتهاء التصوير الخاص بالمسلسل، وذلك يعد أخر المواسم التي سوف تعرض من ذلك المسلسل المعروف.

مسلسل 13 Reasons Why
وسوف يتم عرض المسلسل بداية من اليوم علي مواقع الإنترنت بداية من نتفلكس الناتج الحصري لذلك المسلسل ولكن هناك العديد من المواقع الأخري التي تحصل علي المسلسل الذي سيتكون من 10 حلقات وسوف يبدء عرض مسلسل 13 Reasons Why في الخامس من يونيو الجاري وجدير ان بداية عرض مسلسل 13 Reasons Why كان في عام 2017، واستطاع العمل أن يحقق نجاح باهر وقام بجذب أنظار الكثيرين من حول العالم، وخاصة الشباب، ووصل تقييم المسلسل على موقع imdb إلى 7.8.

مسلسل 13 Reasons Why الموسم الرابع والأخير
وشكفت العديد من المصادر ان هناك العديد من النجوم التي زاد اجورها خلال الموسم الرابع حيث أعلنت الشركة المنتجة انها قامت بزيادة أجور الممثلين بشكل كبير فى الموسم الأخير ليصبح النجم الكبير “ديلان مينيت” يحصل علي 200 ألف دولار على الحلقة الواحدة،وبتالي الزيادة كانت حوالى 120 ألف دولار عن الموسم الثانى والثالث الذي تم عرضهم خلال السنوات الماضية.

احداث مسلسل 13 Reasons Why الموسم الرابع والأخير
وتدور أحداث مسلسل 13 Reasons Why الأمريكي حول الشاب الغامض كلاى جنسن الذى يعاود إلي المنزل الخاص به بعد أن عاد من المدرسة ليجد صندوق ويتواجد به الكثير من الأشياء الغريبة بداخلة وذلك الصندوق متواجد به الكثير من الشرائط المسجلة علي كاسيت شرائط وقامت صديقة كلاي بتسجلها والتي تدعي هنا بيكر والتي قامت بالإنتحار بشكل مأساوي بعد أن قامت بشرح كافة التفاصيل التي حدثت معاها والأشياء التي تعرضت لها.

13 Reasons Why | (مترجم كامل) 13 Reasons Why تورنت مسلسل "ريزونز واي13" الموسم الرابع والأخير على Netflix

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