بولندا تمدد حظر الرحلات الجوية الدولية حتى 16 يونيو

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قالت وكالة الأنباء الرسمية (باب) في وقت متأخر من يوم الجمعة نقلا عن مرسوم حكومي إن بولندا تعتزم تمديد حظر الرحلات الجوية الدولية حتى 16 يونيو بسبب جائحة فيروس كورونا.



استأنفت الخطوط الجوية البولندية التي تسيطر عليها الدولة LOT رحلاتها بين أكبر المدن في البلاد، بما في ذلك وارسو، وغدانسك، وكراكوف، وفروكلاف، اعتبارًا من 1 يونيو.



وكانت جميع رحلات الناقلة الوطنية البولندية عُلقت في العاشر من شهر مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ومددت الناقلة في التاسع عشر من مايو تعليق رحلاتها الدولية حتى يوم 14 يونيو الحالي.



يشار إلى أن أول حالة إصابة بالفيروس التاجي المستجد رُصدت في بولندا كانت في 4 مارس الماضي. حتى يوم الجمعة، أبلغت بولندا عن 25،410 حالة إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 1137 حالة وفاة.



