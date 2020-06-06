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رئيس الوزراء الكندي يشارك في احتجاجات "حياة السود مهمة"

السبت 06/يونيو/2020 - 09:58 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
نشرت شبكة "سي إن إن"، صورة لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يجثو علي ركبتيه خلال مظاهرة "حياة السود مهمة " في أوتاوا يوم الجمعة.

يأتي تضامن ترودو بعد أن رفض التعليق في وقت سابق حول ما إذا كان سيحضر الاحتجاج. ومع ذلك، وصل إلى مبنى البرلمان - مقر البرلمان الكندي - مرتديًا قناعًا أسود من القماش بعد ظهر الجمعة ومحاطًا بحراس الأمن، وفقًا لـ CTVnews التابعة لـ CNN.

لم يتحدث ترودو عن الحدث، على الرغم من أنه صفق وأومأ مع بعض المتحدثين الآخرين، بما في ذلك عندما أكد المتحدث أنه لا يوجد حل وسط بشأن العنصرية. وعند نقطة، أخرى صاح "أمين" مع محتجين آخرين بعد أن ناقش أحد المتحدثين تعزيز الحب والعدالة.

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رئيس الوزراء الدنماركي حياة السود مهمة

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