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مايا دياب تحضر لدويتو جديد مع هذا المطرب

السبت 06/يونيو/2020 - 09:40 ص
بوابة الفجر

تحضر النجمة اللبنانية مايا دياب لعمل غنائي جديد بالتعاون مع الفنان زياد برجي.


 وشوّقت مايا جمهورها لهذا العمل بفيديو نشرته عبر خاصية القصص القصيرة في موقع "إنستجرام" ظهرت فيه مع برجي في الإستديو.


وعلّقت مايا دياب على الفيديو قائلةً: "خمّنوا الأمر"، وظهرت دياب أيضًا في صورة جديدة نشرتها في الإستديو مع كل من برجي والموزع الموسيقي هادي شرارة ومهندس الصوت إيلي بربر.

جدير بالذكر أن مايا دياب طرحت منذ فترة كليب أغنيتها "أنا" عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" والفضائيات العربية.

أغنية "أنا" كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرجة كريستيل يونس، وقد تم تنفيذه بحرفية عالية على غرار أهم الألعاب الكرتونية في العالم.

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