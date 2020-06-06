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اندلاع حريق ضخم بمخازن شركة أمازون (فيديو)

السبت 06/يونيو/2020 - 09:37 ص
حريق ضخم
حريق ضخم
وكالات

أفادت شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، باندلاع حريق هائل في مخازن تابعة لشركة "أمازون"، عملاق التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة على الإنترنت، وذلك خلال ساعات عمل الموظفين داخلها.

 

وتصاعد دخان كثيف من المخازن الكبيرة التابعة لشركة "أمازون" في مدينة ريدلاندز جنوبي كاليفورنيا.

 

ووقع الحريق، أثناء وجود موظفين داخل المخازن، على العديد من سيارات الشحن التي كانت متوقفة خارجها، لكن لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى من جراء الواقعة.

 

وذكرت شبكة "سي بي إس"، أن المحققون في مدينة ريدلاندز، يحاولون تحديد سبب الحريق، الذي اندلع في وقت مبكر من صباح الجمعة، بينما كان نحو 40 موظفا يعملون داخلها.

 

وبحسب "سي بي أس"، قالت إحدى الموظفات وتدعى أكويلا كانتين: "لقد سمعت المشرفين يصرخون: حرق، حريق. اخرجوا من المبنى بأسرع ما يمكن. وكان الموظفون يكضون باتجاه المخارج. في غضون 15 دقيقة انهار الجزء الخلفي من المبنى وانفجر".

 

وأصدرت شركة "أمازون"، بيانًا قالت فيه إن المستودعات تديرها شركة خارجية، وتساعد عملاق التجارة الإلكترونية في شحن السلع الكبيرة الحجم.

 

وأضاف البيان: "نحن سعداء بأن الجميع في أمان، ونشكر جهود رجال الإطفاء الذين استجابوا للحادث".

 

وشكك موظف يدعى كريس سميث، في فعالية إجراءات السلامة بالشركة، عندما قال: "لم أسمع أي إنذار للحريق، ولم أر أي رشاشات للمياه تعمل. لا شيء".

 

وأوضح جيم توبولسكي رئيس مكافحة الحرائق في ريدلاندز: "هذا مقلق للغاية. المبنى مجهز بأحدث المعدات فيما يتعلق بأنظمة الحماية من الحرائق".

 

ووصف توبويسكي السرعة التي انتشرت بها النيران في المبنى بـ"غير عادية إلى حد كبير"، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.

 

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