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طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 09:30 ص
متعافٍ من كورونا يتبرع بدمه
متعافٍ من كورونا يتبرع بدمه
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب القصر العيني: إن هناك أمل أن يظل منحنى الإصابات بفيروس كورونا في مصر عرضيا، وليس أفقيا، خاصة بعد انخفاض وارتفاع أعداد الإصابات الفترة الماضية.

وأشار "سالم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن تجربة حقن المصابين ببلازما المتعافين، تعتبر أفضل علاج رباني، ونتيجتها مبشرة حتى الآن، مشددًا على أهمية اتباع الاجراءات الوقائية حتى تقل الأعداد.

وأضاف أن بدء العلاج فور الإصابة يجعل الوضع أفضل في سرعة الشفاء.

آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد في مصر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى الآن.

ارتفاع جديد في أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا

ومن جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة: إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.

تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات الأعلى والأقل بشأن معدل إصابات كورونا

وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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