أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات: إن ارتفاع وانخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، يعتبر مؤشرا لضررة اتباع الإجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين، فهم طوق النجاة حاليا خاصة في ظل عدم وجود دواء لفيروس كورونا حتى الآن.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن تجربة حقن المصابين ببلازما المتعافين من الفيروس خطوة ناجحة، حيث أنها أمل للحالات الحرجة، ولكن يشترط مرور 14 يوما على شفاء المتبرع، وخلوه من أمراض أخرى.





وأضاف أستاذ علم الفيروسات، أن فيروس كورونا ما زال محيرا، ومجدًا في حصد الأرواح، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة فور الخروج من المنزل حيث وصل الأمر للعدوى المجتمعية.



