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بوابة الثانوية العامة | ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 برقم الجلوس الترم الثاني عبر بوابة thanwya.emis.gov.eg (اعرف النتيجة Now)

السبت 06/يونيو/2020 - 09:08 ص
نتيجة الصف الاول الثانوي 2020
نتيجة الصف الاول الثانوي 2020

بوابة الثانوية العامة | ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 برقم الجلوس الترم الثاني عبر بوابة thanwya.emis.gov.eg (اعرف النتيجة Now)

بوابة الثانوية العامة | أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 برقم الجلوس الترم الثاني اليوم السبت الموافق 6/6/2020، وذلك بعد الانتهاء من أعمال رصد الدرجات ومراجعة أعمال التصحيح.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 برقم الجلوس الترم الثاني عبر الموقع الرسمي للوزارة، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن النتيجة أيضًا عبر الصفحات الرسمية للوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الصفحة الرسمية لوزير التربية والتعليم على موقع "فيسبوك".

نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 برقم الجلوس
وكان طلاب الصف الاول الثانوي قد أدوا الامتحانات الإلكترونية في الترم الثاني في الفترة من 29 أبريل الماضي حتى 20 مايو الماضي وعلى مدار 3 أسابيع كاملة من خلال الأجهزة اللوحية التابلت عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي بدأت المدارس في اعمال تصحيح الامتحانات.

وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس
وأكدت وزارة التربية والتعليم انه تم الانتهاء من كامل اعمال التصحيح قبل إجازة عيد الفطر لتبدأ اعمال رصد الدرجات عقب العودة من الاجازة مباشرة.

تعتبر تجربة العام الجاري في الاقتصار علي الامتحانات الالكترونية هي التجربة الأولي لوزارة التربية والتعليم المصرية والتي تم تنفيذها في ظل ظروف انتشار فيروس كورنا المستجد وما صاحب ذلك من فرض إجراءات احترازية للحد من تفشي الفيروس.

رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya.emis.gov.eg
من خلال الرابط التالي "بوابة الثانوية العامة" (اضغط هنا) يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 برقم الجلوس فقط، وذكرت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم ان الوزارة نجحت تماما في إجراء الامتحانات لما يزيد علي مليون طالب بالأسلوب الجديد وتشير المؤشرات الأولية للنتيجة الي ارتفاع نسبة النجاح وهو ما يؤكد استيعاب الطلاب لأسلوب الامتحانات الجديد وقدرتهم علي التعامل معه بشكل جيد كانت الوزارة قد اجرت ما يزيد علي عشرة ملايين امتحان الكتروني عبر أجهزة التابلت والانتهاء من تصحيح جميع الامتحانات.

ننشر لكم رابط الإستعلام عن نتيجة أولي ثانوي عبر بوابة الثانوية العامة بالإسم والرقم القومي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتم تفعيل رابط الحصول علي نتيجة الفصل الدراسي الثاني لنتيجة اولي ثانوي عام بالرقم القومي والكود السري مباشرة.

استلم نتيجتك مباشرةً فقط إكتب بياناتك في تعليق منفصل أو الدخول علي الرابط الخاص بالنتيجة واختر نتيجة أولي ثانوي وإدخال الرقم القومي والنقر علي أيقونة البحث.

بوابة الثانوية العامة | ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 برقم الجلوس الترم الثاني عبر بوابة thanwya.emis.gov.eg (اعرف النتيجة Now)

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