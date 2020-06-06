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انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي في مدرجات الدوري البلغاري

السبت 06/يونيو/2020 - 08:57 ص
الدوري البلغاري
الدوري البلغاري
خالف عدد كبير من الجماهير في الدوري البلغاري قواعد التباعد الاجتماعي عقب العودة من جديدة لاستئناف بطولة الدوري المحلي هناك.

وأصدر وزير الرياضة كراسن كراليف الثلاثاء الماضي قرارا يسمح للجماهير بدخول الملاعب مع شغل نسبة لا تزيد عن 30% من سعة الاستاد في ظل جائحة فيروس كورونا.

لكن اللقطات التلفزيونية أظهرت مخالفة عشرات الجماهير للقواعد تحت أنظار وزير الرياضة في المدرجات في مدينة بلوفديف الجنوبية حيث فاز لوكوموتيف بلوفديف صاحب المركز الثاني على إيتار فليكو تارنوفو 2-0 في مباراة بطيئة.

وقالت وزارة الرياضة في بيان بعد صفارة النهاية إن المباراة بدأت مع التزام الجماهير بترك مسافة بينهم في المقاعد كما تنص القواعد بعد أن ناشد المذيع الداخلي للاستاد المشجعين بضرورة التباعد الاجتماعي.

وكانت هناك أيضا بعض المخالفات في انتصار لودوغورتس المتصدر بهدف دون رد على مستضيفه ليفسكي صوفيا الذي تراجع مركزا واحدا للرابع ليتخطى لودوغورتس خطوة كبيرة نحو الفوز بلقبه التاسع على التوالي.

وأقيمت المباراتان يوم الجمعة في أجواء غريبة حيث تم قياس درجة حرارة اللاعبين والجماهير قبل صفارة البداية وسمح المسؤولون للفرق بإجراء خمسة تبديلات.

وقبل استئناف الدوري أجرت كل الفرق 14 اختبارا لفيروس كورونا للاعبيها وطواقمها الفنية.

‬‬ولإنهاء الموسم في منتصف يوليو ستخوض الفرق مباراتين أسبوعيا على أن تمتد كل جولة من المباريات لأربعة أيام لأغراض البث التلفزيوني.

يذكر أن لودوغورتس يتصدر الترتيب برصيد 58 نقطة متفوقا بتسع نقاط على لوكوموتيف بلوفديف.

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قياس درجة الحرارة رياضة الدوري البلغاري الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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