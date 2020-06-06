الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز BAFTA TV 2020



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن العديد من الأعمال الدرامية المميزة، كانت ضمن قوائم المرشحين، ومنها مسلسل THE CROWN ومسلسل Chernobyl.



وقالت الصحيفة ان مسلسل Chernobyl حظي بأكبر قدر من الترشيحات، بحصدها لـ 17 ترشح بمختلف فئات الجوائز.



كما حصد مسلسل Killing Eve على ثلاث ترشيحات، وتغيب عن ترشيحات هذا العام كل من مسلسل EastEnders ومسلسل Hollyoaks عن الترشيحات.



أعلنت الاكاديمية البريطانية لعلوم وفنون السينما والتليفزيون عن قائمة المرشحين لجوائزها، BAFTA TV لعام 2020.