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الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز BAFTA TV 2020

السبت 06/يونيو/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

أعلنت الاكاديمية البريطانية لعلوم وفنون السينما والتليفزيون عن قائمة المرشحين لجوائزها، BAFTA TV لعام 2020.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن العديد من الأعمال الدرامية المميزة، كانت ضمن قوائم المرشحين، ومنها مسلسل THE CROWN ومسلسل Chernobyl.

وقالت الصحيفة ان مسلسل Chernobyl حظي بأكبر قدر من الترشيحات، بحصدها لـ 17 ترشح بمختلف فئات الجوائز.

كما حصد مسلسل Killing Eve على ثلاث ترشيحات، وتغيب عن ترشيحات هذا العام كل من مسلسل EastEnders ومسلسل Hollyoaks عن الترشيحات.

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