فتاة تتحول إلى عبدالمجيد عبدالله.. وهذا تعليقه

علق الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، على تحول فتاة إلى ملامحه.

وتظهر الفتاة في مقطع مصور متداول على موقع "إنستجرام"، وهي تتحول تدريجيا إلى ملامح المطرب الشهير بالماكياج ومستحضرات التجميل، ثم قامت بعد ذلك بتقليد حركاته أثناء الغناء.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير من جانب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تخطى خلال الساعات االماضية 120 ألف مشاهدة. وأشاد عبد المجيد عبد الله بموهبة الفتاة ومهارتها في التنكر بملامحه، وغرّد لها عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "انتي فعلا فنانة وموهوبة شكرا لك". كما أرفق عبد الله مقطعها المصور كدليل على دعمه لموهبتها.



