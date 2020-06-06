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ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

السبت 06/يونيو/2020 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت،  922 وفاة من جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

                                      

وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 1862656 حالة، بزيادة 20555 حالة عن الإحصاء السابق.

 

وذكرت، أن عدد حالات الوفاة ارتفع بواقع 1035 حالة ليصل إلى 108064 حالة.

 

وتم تسجيل أحدث حصيلة لعدد حالات الإصابة والوفاة، حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الرابع من يونيو.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,315 مليون إصابة، بينهم أكثر من 375 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,875 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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لا يزال الولايات المتحدة الصحة العالمية ارتفاع اصابات كورونا 1862656

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