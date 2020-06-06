عالم فيروسات: هكذا سينتحر كورونا.. وهذه نهايته

قال الدكتور علي محمد زكي، عالم الفيروسات ومكتشف فيروس كورونا الشرق الأوسط "ميرس": إن الأبحاث أثبتت أن 3% من المصابين يكونوا حاملين لفيروس كورونا، ولا تظهر عليهم أعراض، معلقا: "الفيروس بيكون في زورهم ولا تظهر عليهم أي أعراض".

وكشف "زكي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي محمود سعد برنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، عن طريقة اختفاء فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أغلب الناس سيكون لديهم مناعة من الفيروس، فلن يتمكن الفيروس من إصابة أحد، معلقا: "الفيروس لما مش هيعرف يعدي حد.. هيقل عدده، ويضعف وانتقاله سيقل.. فيعتبر انتحر".

آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد في مصر





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى الآن.





ارتفاع جديد في أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا





ومن جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة: إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.





تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة





وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.





ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





المحافظات الأعلى والأقل بشأن معدل إصابات كورونا





وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا





وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



