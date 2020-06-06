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سعد الصغير يتفوق على أحمد سعد في استفتاء "الفجر" اليوم الموافق السبت 6 يونيو

السبت 06/يونيو/2020 - 06:37 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
تصدر الفنان سعد الصغير استفتاء "الفجر الفني" لأفضل تتر مسلسل "ولاد إمبابة" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي،حيث دخل في مواجهة بين سميرة سعيد وأحمد سعد.

وحصل سعد الصغير اليوم السبت الموافق 6 يونيو على 30343 صوت، وهو ما يعادل 31,02%، من نسبة التصويت، بينما جاء أحمد سعد في المركز الثاني عن تتر مسلسل "البرنس"، وحصد على 22312 صوت.

يشار أن مسلسل "ولاد إمبابة" من بطولة عمرو رمزي، سعد الصغير، مصطفي أبو سريع، شمس، فريدة سيف النصر، يسرا المسعودي، ريكو، أبو الليف، ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري.

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