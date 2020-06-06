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هبة مجدي الأولى في استفتاء "الفجر" اليوم كأفضل ممثلة دور ثان وتليها عبير صبري
السبت 06/يونيو/2020 - 06:40 ص
ولاء عبد الناصر
تصدرت الفنانة هبة مجدي استفتاء "الفجر الفني"، في قائمة أفضل ممثلة دور ثان في رمضان 2020، اليوم الموافق السبت 6 يونيو
وجاءت هبة مجدي في المركز الأول، حيث حصدت 168081 صوتًا، ما يعادل 28,09%، بينما جاءت في المركز الثاني عبير صبرى ب 151997صوت مايعادل 25,4%.
ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا
https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828
يذكر أن هبة مجدي خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فرصة تانية"، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة
وجاءت هبة مجدي في المركز الأول، حيث حصدت 168081 صوتًا، ما يعادل 28,09%، بينما جاءت في المركز الثاني عبير صبرى ب 151997صوت مايعادل 25,4%.
ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا
https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828
يذكر أن هبة مجدي خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فرصة تانية"، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة