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محمد جمعة في صدارة استفتاء "الفجر" اليوم كأفضل ممثل دور ثان ويليه محمد علاء
السبت 06/يونيو/2020 - 06:27 ص
نادين نجدي
تصدر الفنان محمد جمعة، استفتاء "الفجر الفني"، في قائمة أفضل مممثل دور ثان في رمضان 2020، اليوم الموافق السبت 6 يونيو
وجاء محمد جمعة في المركز الأول، حيث حصد 24686 صوتًا، ما يعادل 27,82%، محمد علاء ب 12920 صوت مايعادل 14,56.
ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا
https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828
يذكر أن محمد جمعة خاض السباق الرمضاني بمسلسل البرنس مع الفنان محمد رمضان ، وفرصة ثانية، مع النجمة ياسمين صبري، وأشاد الجمهور بأدائه في كلا الدورين.
وجاء محمد جمعة في المركز الأول، حيث حصد 24686 صوتًا، ما يعادل 27,82%، محمد علاء ب 12920 صوت مايعادل 14,56.
ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا
https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828
يذكر أن محمد جمعة خاض السباق الرمضاني بمسلسل البرنس مع الفنان محمد رمضان ، وفرصة ثانية، مع النجمة ياسمين صبري، وأشاد الجمهور بأدائه في كلا الدورين.