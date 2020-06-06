محمد جمعة في صدارة استفتاء "الفجر" اليوم كأفضل ممثل دور ثان ويليه محمد علاء

تصدر الفنان محمد جمعة، استفتاء "الفجر الفني"، في قائمة أفضل مممثل دور ثان في رمضان 2020، اليوم الموافق السبت 6 يونيووجاء محمد جمعة في المركز الأول، حيث حصد 24686 صوتًا، ما يعادل 27,82%، محمد علاء ب 12920 صوت مايعادل 14,56.ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنايذكر أن محمد جمعة خاض السباق الرمضاني بمسلسل البرنس مع الفنان محمد رمضان ، وفرصة ثانية، مع النجمة ياسمين صبري، وأشاد الجمهور بأدائه في كلا الدورين.