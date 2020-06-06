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محمد جمعة في صدارة استفتاء "الفجر" اليوم كأفضل ممثل دور ثان ويليه محمد علاء

السبت 06/يونيو/2020 - 06:27 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
تصدر الفنان محمد جمعة، استفتاء "الفجر الفني"، في قائمة أفضل مممثل دور ثان في رمضان 2020، اليوم الموافق السبت 6 يونيو

وجاء محمد جمعة في المركز الأول، حيث حصد 24686 صوتًا، ما يعادل 27,82%، محمد علاء ب 12920 صوت مايعادل 14,56.

ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

يذكر أن محمد جمعة خاض السباق الرمضاني بمسلسل البرنس مع الفنان محمد رمضان ، وفرصة ثانية، مع النجمة ياسمين صبري، وأشاد الجمهور بأدائه في كلا الدورين.

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