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"سينرجي" تتصدر استفتاء الفجر اليوم كأفضل شركة إنتاج

السبت 06/يونيو/2020 - 05:55 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تصدرت شركة "سينرجي" استفتاء "الفجر الفني" كأفضل شركة إنتاج في دراما رمضان لعام 2020 اليوم الموافق السبت 6 يونيو.

وحصلت "سينرجي" على 33284 صوتًا، بنسبة 54,2%، ويليها شركة MBR.

وقامت شركة "سينرجي" لصاحبها المنتج تامر مرسي بإنتاج العديد من المسلسلات في سباق دراما رمضان 2020، والتي حققت نجاحاً كبيرًا وأشاد الجمهور بها ومنها الاختيار، النهاية، الفتوة، البرنس، فلانتينو، فرصة ثانية، ونحب تاني ليه، عمر ودياب، رجالة البيت، ليالينا 80، 100 وش.

وقامت الشركة بإنتاج العديد من المسلسلات الأخرى التي لم تذع في هذا السباق الرمضاني منها هجمة مرتدة، القاهرة كابول.

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