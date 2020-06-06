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محمد سامي يتصدر استفتاء "الفجر الفني" اليوم كأفضل مخرج في رمضان

السبت 06/يونيو/2020 - 05:43 ص
بوابة الفجر
نادين نجدى
تصدر المخرج محمد سامي بمسلسل "البرنس"، استفتاء "الفجر الفني" في قائمة أفضل مخرج في رمضان 2020، اليوم الموافق السبت 6 يونيو.

وجاء محمد سامي عن مسلسل "البرنس" في المركز الأول، حيث حصد 36048 صوتًا، ما يعادل 33,1%، يليه ياسر سامي عن مسلسل "النهاية".

ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828


قصة مسلسل "البرنس"
تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

يظهر الفنان محمد رمضان في مسلسل البرنس بدور سمكري ويتزوج من الفنانة "نجلاء بدر" ذلك حيث يعمل سمكري مع والده في ورشة وبعد وفاته يحدث مشاكل مع 6 من اشقاءه على الإرث ذلك حيث يدخل السجن مسلسل البرنس وعندما يخرج يبدأ في الانتقام من كل من ظلمه ذلك حيث الأخ الأكبر يدعى "عبد المحسن" ويجسده الفنان إدوارد، يليه "فتحي" ويجسده الفنان أحمد زاهر، ثم "ياسر" ويجسده الفنان محمد علاء، و"نورا" وتجسدها الفنانة ريم سامي، و"عبير" وتظهر في شخصيتها الفنانة رحاب الجمل، و"عادل" يجسده الفنان الشاب أحمد داش.

أبطال "البرنس"
محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، روجينا، أحمد زاهر، إدوارد، رحاب الجمل،نجلاء بدر دنيا عبد العزيز، ومن إخراج وتأليف محمد سامي

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