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تفاصيل إصابة ميسي

السبت 06/يونيو/2020 - 02:53 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن تفاصيل إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد البلوجرانا، قبل أسبوع من استئناف بطولة الدوري الإسباني.

حيث قال برشلونة خلال بيانه الرسمي، أن ميسي يعاني من إصابة طفيفة في الفخذ الأيمن، ولكنه في حالة جيدة وليس بعيد تماماً عن العودة القريبة.

وتابع البيان:" ميسي يتدرب منفرداً في الوقت الحالي، من أجل استعداد ليقاته ليصبح جاهزًا لعودة الدوري الإسباني".

وتوقفت كل الأنشطة الرياضية في إسبانيا مطلع شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره ريال مايوركا، في أول مباراة للفريق الكتالوني عقب العودة، يوم الثالث عشر من شهر يونيو الجاري، في الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

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