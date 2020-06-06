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تشافي يثير الجدل من جديد بشأن تدريب برشلونة

السبت 06/يونيو/2020 - 01:47 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
آثار اللاعب الدولي الاسباني ونادي برشلونة السابق تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي لنادي السد القطري الجدل بشأن إمكانية تدريبه النادي الكتالوني الموسم المقبل.

وقال تشافي في تصريحات تلفزيونية اليوم:" لطالما قلت أن حلمي هو تدريب برشلونة أنا الآن في مرحلة التعلم وأريد المضي خطوة بخطوة لدي احترام كبير الي الأشخاص الذي يعملون في برشلونة خاصة كيكي سيتين الذي أعتقد أنه مدرب رائع, اللاعبون والنادي انقلبوا تحت قيادته".

وأضاف المدرب الاسباني:"‏ ميسي, بوسكيتس, ألبا وروبيرتو جميعهم أصدقائي أتحدث إليهم بإستمرار وأراهم جيدين أرى برشلونة هو المُفضل للفوز ببطولة الدوري الاسباني هذا الموسم أراهم أقوى من ريال مدريد حاليا".

واختتم اللاعب الكتالوني السابق تصريحاته قائلا:"‏ دوري الأبطال غير عادل بعض الشيء لأن خطأ واحد يعيدك إلى المنزل أرى برشلونة كمُرشح لكن ليس كمُفضل".

يذكر أن نادي برشلونة قد عرض علي تشافي في يناير الماضي تدريب النادي الكتالوني بدلا من المقال فالفيردي لكن رفض اللاعب الاسباني السابق العرض مفضلا استمراره مع النادي القطري حتي نهاية عرضه.

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