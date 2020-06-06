Advertisements

مرتضى منصور يعزي جمهور في وفاة الخال

السبت 06/يونيو/2020 - 01:42 ص
بوابة الفجر
رامي بيشاي
حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على توجيه الشكر إلى أعضاء الجميعة العمومية للنادي، بعد ظهورهم بشكل أكثر من رائع اليوم في مقر النادي 

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة :" أشكر جميع أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك الذين تواجدوا في مقر النادي لليوم الرابع على التوالي، لسداد الاشتراك، والتزامهم بجميع الإجراءات الاحترازية".

وأضاف :" أي عضو سيحضر للنادي في العشر أيام الأولى، سيتم اعفاءه من دفع أي غرامات متأخرة، سيتم إعفاء رجال القضاء وااجيش والشرطة من دفع أي غرامات بسبب انشغالهم في خدمة الوطن" .

وتابع : "نعزي أنفسنا في رحيل عامل نادي الزمالك أحمد بحر، ونؤكد على صرف راتبه بشكل مستمر ومنح عائلته معاش، بالإضافة إلى تعيين احد افراد عائلته بالنادي".

وواصل : أشعر بالفخر بأني واحد من أبناء حي شبرا، وأنا مسامح المرحوم أحمد شبرا الذي تواصل معي منذ فترة واعتذر عن ما فعله ، أقول لعائلته البقاء لله وانا معكم في أي شيء يخص دعمكم ".

واردف: المرحوم عبد الرحيم محمد كان دائم الهجوم على شخصي، وعندما قاموا في النادي بطرد شقيقه، قررت عودته فورا، بغض النظر عن أي خلاف.

وأشار منصور إلى الحفاظ على حقوق نادي الزمالك، حيث وجه رسالة إلى حلمي طولان مدرب الزمالك السابق بأنه لم يقم بتسديد باقي رسوم العضوية العاملة الخاصة به التي تقدر بمبلغ ٨٠ الف جنية لذلك قمنا بإجراء قانوني بإلغاء العضوية.

ووجه رئيس نادي الزمالك رسالة إلى حلمي طولان بأنه قام بالاعتداء على رئيس نادي سموحة، باعترافه في حوار مسجل له، الزمالك نادي المبادئ يا حلمي.

أخبار تهمك

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يوم

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 3 ساعات

عالم فيروسات مصرى: كورونا سينتحر فى النهاية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ يوم

عاجل.. "المالية" تتوصل لاتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 23 ساعة

بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يعلن في بيان رسمي رحيل مستشاره القانوني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من عائلة حسن حسني على عدم حضور الفنانين جنازته!

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقطع الطريق أمام الطامعين في 3 من نجومه المميزين

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت صادمة وراء مقتل شاب على يد أخيه بالوراق

منذ ساعة و 26 دقيقة

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:40 ص

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

11:11 م

مفاجآت صادمة وراء مقتل شاب على يد أخيه بالوراق

12:51 ص

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين