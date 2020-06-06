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لهذا السبب.. آسر ياسين تريند موقع "تويتر"

السبت 06/يونيو/2020 - 02:13 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

تصدر الفنان آسر ياسين، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد مشاركته فيديو من كواليس تصوير مسلسل "بـ 100 وش" وتلقي وقتها خبر ولادة زوجته.

وفي سياق متصل شارك آسر، جمهوره بمقطع فيديو جديدعلى حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق ياسين، على مقطع الفيديو قائلًا: "العصابة وهي بتهنينا علي المولود الجديد زين آسر ياسين بـ100 وش".

وانتهت أحداث الجزء الأول من المسلسل، بنجاح أفراد العصابة في تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤى عمران"، وتم تحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلي حساب عمر في سويسرا ولكن نصب فتحي "مصطفى درويش "على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذي فتح لهم الحساب في سويسرا، وسافر جميع أفراد العصابة إلى سويسرا.

مسلسل "بـ100 وش"، شارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم، ومصطفى درويش ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.
لهذا السبب.. آسر ياسين تريند موقع "تويتر"
لهذا السبب.. آسر ياسين تريند موقع "تويتر"

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