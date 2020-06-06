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دلال عبد العزيز: ميس عفاف في "فلانتينو" لا تشبه شخصيتي في الحقيقة

السبت 06/يونيو/2020 - 01:14 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

علقت الفنانة دلال عبدالعزيز، على شخصية "مس عفت" التي قدمتها في مسلسل "فلانتينو" للفنان عادل إمام، بأنه شخصيتها في الحقيقة مغايرة تمامًا لشخصية "مس عفت"، ولكنني استمتعت بها جدا لدرجة حزني أخر يوم في التصوير كدت ان أبكي.

وأضافت "عبد العزيز" خلال مداخلة عبر برنامج زووم في برنامج مساء "DMC"، على قناة "DMC "، والذى يقدمه الإعلامي رامي رضوان:" لبستني الشخصية منذ أول يوم حتى أنها أحيانا كانت توسوس لي فكنت أشعر بكرهي لـ داليا البحيري".

وأشادت الفنانة دلال عبدالعزيز، بالمخرج رامي إمام قائلة: "نحن نعمل مع مخرج واع يحب ممثليه ومتمكن من أدواته، وقد لاحظنا أن أغلب ممثلي مسلسل فلانتينو تعد هذه هي المرة الأولى الذين يقفون فيها أمام الزعيم في الدراما التليفزيونية وأعتقد أن يقصد ذلك.

ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.


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مسلسل فلانتينو عادل امام دلال عبدالعزيز

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