تحويل مستشفى تجميل إلى مكان لعزل حالات كورونا

كشفت ريم الظواهري، إحدى سكان عقار بمنطقة جاردن سيتي، عن تفاصيل تحويل بعض الوحدات السكنية بالعمارة التي تقطن بها إلى مستشفى عزل.





وأشارت "الظواهري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم في عمارة سكنية الدور الأول بها عبارة عن مستشفى تجميل، وفوجئوا بأن هذه المستشفى ستحول للمستشفى عزل.





وأضافت أن "الكمامات والأدوات المستخدمة مع المرضى ملقاة في مدخل العمارة، ولا يوجد أي تعقيم، وأسطوانات الأكسجين في المدخل"، لافتة إلى أن الحالات تأتي بعد وقت الحظر، منوهة بأن هناك 3 حالات وفاة وقعت بهذه المستشفى.



