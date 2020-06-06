الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة: إن تجارب العلاج ببلازما الدم أثبتت فعالية كبيرة في علاج فيروس كورونا.





وأضاف "سراج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هناك تطور كبير في الحالات التي تحصل على بلازما المتعافين، لافتًا إلى أن وزيرة الصحة وجهت بزيادة المراكز التي تحصل على بلازما الدم.





وأكد أنه سيتم الإعلان عن عدد المتبرعين بالبلازما من المتعافين من كورونا بشكل تفصيلي لتشجيع أكبر عدد على هذه الخطوة، لافتًا إلى أنه يتم الحصول على البلازما من المتعافين بعد تعافيهم بـ14 يوم.





وأوضح مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، أنه يجب على المتبرع أن تكون المسحة التي أجراها في البداية إيجابية، ومر بمرحلة العلاج، وبعدها قام بعمل مسحتين سلبيتين، وبعد 14 يوما من تعافيه بدون أي أعراض، وبعدها يتم إجراء تحليل الأجسام المضادة.





وتابع أن سن المتبرع يجب أن يكون من 16 لـ60 عاما، ولا يقل الوزن عن 50 كيلو جرام، ولا يعاني من أي أمراض مزمنة خطيرة، لافتًا إلى أن شروط التبرع بالبلازما هي نفس شروط التبرع بالدم، وأنه يمكن للشخص التبرع بالبلازما 12 مرة في العام الواحد، مؤكدًا أنهم يسيرون وفقًا للشروط العالمية في مجال التبرع بالبلازما.



