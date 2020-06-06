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"تؤثر على العقيدة.. "الأزهر" يحذر من "PUBGE" بعد تحديث الأصنام

السبت 06/يونيو/2020 - 04:21 ص
لعبة بابجي
لعبة بابجي
داليا الحسين
حذر الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، من تأثير لعبة PUBGE بعد تحديث الأصنام على العقيدة، مشيرًا إلى أن بعض الأفعال التي تطلبها اللعبة من اللاعب لكي يتجاوز مستوى معين لا تجوز.

وأوضح "الحديدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، مساء الجمعة، أن هذه الأفعال لها بعد نفسي خطير، موضحا أنها تقدم صورة ذهنية تتعلق في أذهان أبنائنا والشباب، وتهون من شأن الدين والعقيدة.

وأشار مدير مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت بمجموعة من مقاصد أولها حفظ الدين.

كان قد أصدر مركز الأزهر للفتوى الإليكترونية، بيانا يحذر من خطورة لعبة pubg بعد التحديث الجديد لها.
فى التحديث الجديد لـpubg ظهرت فى إحدى خرائط اللعبة تماثيل جديدة تقوم بحركات تشبه عبادة الأصنام، وذلك من أجل الحصول على معدات جديدة، حيث يجب على كل لاعب أن يؤدى حركات تشبه الصلاة أمام أصنام للحصول على المزيد من الدعم والمزايا.

وقال مركز الأزهر للفتوى الإليكترونية فى بيانه: "وكان من بين هذه الألعاب لعبة بابچى pubg الإلكترونية بعد تكرر حوادث الكراهية والعنف والقتل والانتحار بسببها وبسبب غيرها من الألعاب المشابهة لها فى وقت سابق، ولم يتوقف خطرها عند ما سبق ذكره فحسب، وإنما تجاوزه إلى التأثير بشكل مباشر على عقيدة أبنائنا، ليزداد خطر هذه اللعبة فى الآونة الأخيرة بعد إصدار تحديث لها يحتوى على سجود اللاعب وركوعه لصنم فيها؛ بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة".

وتابع البيان: "لجوء طفل أو شاب إلى غير الله سبحانه لسؤال منفعة أو دفع مضرّة ولو فى واقع إلكترونى إفتراضى ترفيهى، أمر يشوش عقيدته فى الله خالقه سبحانه، ويهون فى نفسه عبادة غيره ولو كان حجرا لا يضر ولا ينفع، ولذا، يكرر المركز تأكيده حرمة كافة الألعاب الإلكترونية التى تدعو للعنف أو تحتوى على أفكار خاطئة يقصد من خلالها تشويه العقيدة أو الشريعة وازدراء الدين، وتدعو للركوع أو السجود لغير الله سبحانه أو امتهان المقدسات أو عنف أو كراهية أو إرهاب أو إيذاء النفس أو الغير".

وصدرت لعبة ببجى المعروفة بلعبة ساحات معارك اللاعبين المجهولين عام 2017 وكانت نسختها الأولى مخصصة لأجهزة الكمبيوتر وأنظمة تشغيل ويندوز وإكس بوكس ون، ليتم فيما بعد طرح النسخة الجديدة للهواتف المحمولة وأنظمة تشغيل آندرويد ونظام ios.

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لعبة بابجي بوابة الفجر التاسعه الأزهر ’الفجر

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