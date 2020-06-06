"تؤثر على العقيدة.. "الأزهر" يحذر من "PUBGE" بعد تحديث الأصنام

حذر الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، من تأثير لعبة PUBGE بعد تحديث الأصنام على العقيدة، مشيرًا إلى أن بعض الأفعال التي تطلبها اللعبة من اللاعب لكي يتجاوز مستوى معين لا تجوز.





وأوضح "الحديدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، مساء الجمعة، أن هذه الأفعال لها بعد نفسي خطير، موضحا أنها تقدم صورة ذهنية تتعلق في أذهان أبنائنا والشباب، وتهون من شأن الدين والعقيدة.





وأشار مدير مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت بمجموعة من مقاصد أولها حفظ الدين.





كان قد أصدر مركز الأزهر للفتوى الإليكترونية، بيانا يحذر من خطورة لعبة pubg بعد التحديث الجديد لها.