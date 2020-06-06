"عودة التقبات".. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس السبت نهارًا

- شبورة خفيفة صباحًا على الوجه البحري، وطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب وتكون مثيرة للأتربة أحيانًا.

- طقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.