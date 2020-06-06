Advertisements

نادية الجندي تستعيد ذكريات "الرغبة".. وتؤكد: "شباك التذاكر طول عمره الفيصل"

السبت 06/يونيو/2020 - 12:22 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شاركت الفنانة نادية الجندي، جمهورها صورة قديمة من ذكريات عرض فيلم "الرغبة" بسينما "راديو، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

والصورة كانت عبارة عن زحام الجماهير على شباك التذاكر لدخول فيلمها الجديد وقتها "الرغبة"ظز

 وعلقت على الصورة قائلة: "فيلم الرغبة، العرض الأول في عيد الاضحي، سينما راديو، فن بلا جمهور = لا فن، وشباك التذاكر كان الفيصل، ستظل السينما هي عشقي، والتاريخ الحقيقي لأي فنان، نادية الجندي ".

وفي سياق منفصل، شاركت النجمة نادية الجندي في السباق الرمضاني الماصي من خلال مسلسل "سكر زيادة" وهو مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشارك في العمل كل من الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسي عجرم، هيفاء وهبي، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد.
نادية الجندي تستعيد ذكريات "الرغبة".. وتؤكد: "شباك التذاكر طول عمره الفيصل"
نادية الجندي تستعيد ذكريات "الرغبة".. وتؤكد: "شباك التذاكر طول عمره الفيصل"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادية الجندي تويتر نادية الجندي مسلسل سكر زياده فيلم الرغبة اعمال نادية الجندي

أخبار تهمك

الأهلي يعلن في بيان رسمي رحيل مستشاره القانوني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ ساعة و نصف

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول تعليق من عائلة حسن حسني على عدم حضور الفنانين جنازته!

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقطع الطريق أمام الطامعين في 3 من نجومه المميزين

منذ حوالي 5 ساعات

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "المالية" تتوصل لاتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولى

منذ حوالي 3 ساعات

شعبة الدخان تكشف الموعد الجديد لزيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يوم

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

لا تصلح لمصابي كورونا.. كل ما تريد معرفته عن الكمامة القماش

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عالم فيروسات مصرى: كورونا سينتحر فى النهاية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

جومانا مراد وهؤلاء النجوم ضيوف شرف "نساء من ذهب"

أبطال "سكر زيادة" يتحدون فيروس كورونا بـ استكمال التصوير

بعد تصريحات نادية الجندي.. نبيلة عبيد مطلوبة على جوجل

نادية الجندي تكشف حقيقة خلافها مع نبيلة عبيد

نادية الجندي: هذه هي شخصيتي في "سكر زيادة"

نادية الجندي تكشف حقيقة الخلاف بينها وبين نبيلة عبيد بسبب "سكر زيادة" (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:45 م

عاجل.. "المالية" تتوصل لاتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولى

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

11:11 م

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

09:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين