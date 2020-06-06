نادية الجندي تستعيد ذكريات "الرغبة".. وتؤكد: "شباك التذاكر طول عمره الفيصل"









وعلقت على الصورة قائلة: "فيلم الرغبة، العرض الأول في عيد الاضحي، سينما راديو، فن بلا جمهور = لا فن، وشباك التذاكر كان الفيصل، ستظل السينما هي عشقي، والتاريخ الحقيقي لأي فنان، نادية الجندي ".



وفي سياق منفصل، شاركت النجمة نادية الجندي في السباق الرمضاني الماصي من خلال مسلسل "سكر زيادة" وهو مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشارك في العمل كل من الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسي عجرم، هيفاء وهبي، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد.



شاركت الفنانة نادية الجندي، جمهورها صورة قديمة من ذكريات عرض فيلم "الرغبة" بسينما "راديو، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".والصورة كانت عبارة عن زحام الجماهير على شباك التذاكر لدخول فيلمها الجديد وقتها "الرغبة"ظز