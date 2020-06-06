"أديب": يجب أن تدعم الدولة رجال الأعمال.. "استثمار للبلد" (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن وزير الإسكان زار اليوم مدينة مدينتي، ووصفها بأنها نموذج للقطاع الخاص الذي استطاع أن يحقق شيء جيد، منوها بأن الدولة تملك جزء من الوحدات السكنية في مدينتي والرحاب.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الدولة يجب أن تقوم بدعم رجال الأعمال مثل هشام طلعت مصطفى، معلقا: "هو ده المطلوب الفترة الجاية حتى يحافظوا على العمالة الموجودة في مشروعاتهم"، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، حتى لا يتم تسريح العمالة بشركات القطاع الخاص.





وأضاف الإعلامي، أن جزء كبير من الغضب الذي تشهده أمريكا هو غضب اجتماعي، منوها بأن دعم رجال الأعمال ليس دعما للأغنياء، وإنما هو استثمار ودعم للدولة بأكملها.





وزار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع «مدينتي» بالقاهرة الجديدة، وكان في استقباله هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.





وأثناء الزيارة شرح هشام طلعت مصطفى مكونات وعناصر «مدينتي» وحجم الأعمال المنفذة والجاري تنفيذها وفق المخطط العام للمشروع، ثم قاما بجولة ميدانية تفقدا خلالها تطورات الأعمال بالمشروع وعددًا من المجموعات السكنية، وأيضًا الوحدات السكنية الخاصة بحصة وزارة الإسكان والمرافق في مشروع «مدينتي».





وتفقد الدكتور عاصم الجزار، وهشام طلعت مصطفى، العديد من الخدمات التجارية والرياضية والثقافية والجماهيرية التي تلبي مختلف احتياجات السكان بالمشروع، ومنها المراكز التجارية والترفيهية مثل «الأوبن أير مول» ومجمع السينمات، ونقطة الشرطة والمطافئ وغيرها.





وأشاد وزير الإسكان، بما اطلع عليه من تفاصيل لعناصر المشروع، والحجم الضخم من الأعمال الإنشائية المنفذة، مؤكدًا أن الوزارة تعطي اهتمامًا كبيرًا لكل مشروعات التطوير العقاري، سواء الحكومية أو الخاصة باعتبار أن القطاعين هما جناحا النمو الحقيقي للاقتصاد المصري.



