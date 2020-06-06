ما هي فاعلية أدوية الإيدز في علاج كورونا؟

لجأت بعض الدول إلى أدوية علاج مرض نقص المناعة البشرية "الإيدز" في علاج حالات كورونا، مثل إسبانيا التي نجحت في علاج بعض الحالات المصابة بكوفيد 19، وكانت تجربتها ناجحة، بينما في نهاية شهر أبريل الماضي شككت دراسة صينية في فاعلية أدوية "الإيدز" في علاج كورونا، مؤكدة أنه لم يؤدي إلى تحسن في الحالات المصابة بكوفيد 19، بالإضافة إلى آثاره الجانبية الضارة.





وفي بداية شهر مايو الماضي توصلت دراسة حديثة في هونج كونج، إلى أنه إذا تم مزج 3 أدوية من بينها أدوية فيروس نقص المناعة البشرية مثل ريتونافير ولوبانيفير، تساعد على سرعة شفاء مصابي كوفيد 19، وبحسب ماذكره موقع "سي إن إن " فإن إثبات هذا يحتاج إلى مزيد من الدراسات والأبحاث وإجراء التجارب والاختبارات.





وفي وقت سابق، صرح الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في وزارة التعليم العالي أنه هناك سعي من أجل الحصول من الخارج على دواء فيروس نقص المناعة البشرية " الإيدز" وأيضًا يفيد في علاج كوفيد 19 قائلا:" هذا العقار موجود فى مصر بصورة قليلة، ونعمل على زيادته خلال الفترة المقبلة" وضرب مثالًا لدواء من أدوية الإيدز وهو كليترا ويستخدم في علاج حالات كوفيد 19 حيث أنها لم تستجب للأدوية الأخرى.





وفي هذه الأيام عاد الحديث عن أدوية نقص المناعة البشرية " الإيدز" وأن لها فاعلية في علاج المصابين بكوفيد 19، وترصد بوابة " الفجر" أهم التفاصيل في السطور التالية:





وبحسب ما نشرته صحيفة " البيان" الإماراتية أن الدكتور بسام محبوب استشاري الأمراض الصدرية والحساسية والمناعة في جمعية الإمارات الطبية، أوضح أنه من الأدوية الموجودة حاليا في مستشفيات الإمارات ويتم استخدامها لعلاج حالات كوفيد 19، هو دواء كليترا وهو من أدوية فيروس نقص المناعة البشرية "الإيد"، وأثبت فعاليته لأنه بطبيعته مضاد للفيروسات، ويعمل على الحمض الجيني، وله فعالية كبيرة في وقف تكاثر وتفشي كوفيد 19.



