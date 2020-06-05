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الزمالك يكشف آخر تطورات قضية نادي القرن

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
كشف المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن آخر التطورات الخاصة في ملف قضية لقب نادي القرن الإفريقي. 

وقال المستشار أحمد جلال إبراهيم في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك بأن ملف نادي القرن بمثابة الطالب الذي ظُلم في تصحيح ورقة إجابته بالامتحان ويطالب بإعادة التصحيح.

وأضاف :" نحن نطالب بحقوق نادي الزمالك من خلال الطرق القانونية المشروعة، وجلسة الامس للجنة المكلفة من رئيس النادي بدأنا بفتح الملف وجمع المستندات الخاصة بالشكوى".

وطمئن نائب رئيس نادي الزمالك على الحالة الصحية بالدكتور أشرف زكي أمين الصندوق بالنادي ونقيب المهن التمثيلية بعد قيامه بإجراء عملية جراحية في القلب وتركيب دعامات .

وواصل :" الدكتور أشرف زكي خضع لجراحة وقام بتركيب دعامتين، وقمنا بالتواصل مع عائلته وهو الآن بحالة جيدة" .

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