Advertisements

في ذكرى وفاته.. هذا سبب تسمية أحمد رامي "شاعر الشباب"

السبت 06/يونيو/2020 - 12:00 ص
احمد رامي
احمد رامي
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى رحيل شاعر الشباب أحمد رامي، الذي رحل عن عالمنا في 5 يونيو لعام 1981، عن عمر ناهز الـ88 عامًا، بالقاهرة.

كان هناك مجلة اسمها "الشباب"، التي كان يصدرها عبد العزيز الصدر، وكان يبعث إليها بشعره، ولكثرة موالاته لهذه المجلة، سُمي بـ"شاعر الشباب".

عندما بدأ النظم غلب عليه هذا اللفظ الذي امتد وانتشر عندما كان يسهم بترجمة روايات لشكسبير، وكانت المسارح تنتشر في إعلاناتها الكبيرة اسمه مقرونًا بلقب "شاعر الشباب".

وقال أحمد رامي، عن هذا اللقب بأنه "لا يمت إلى الشباب بصلة"، وعن التسلسل المرحلى الشعري، قال إنه يدين بنظمه للشعر، للغناء أولًا، لأنه يعتقد أن الصلة بين الموسيقى والشعر وثيقة إلى حد بعيد.

كان له في صباه عود ورق، فمن صغره مالت أذنه إلى النغم، وقد كان لهذا أثر كبير عليه.

دخل أحمد رامي القسم الأدبي من المرحلة الثانوية ومدرسة المعلمين التي درس فيها الأدب، ودرس الأدب الإنجليزي، وراقته الرومانتيكية فيه، وكان دائما يسعى لمعرفة الشعراء، وعاشرهم، كما كان يعرض عليها شعره، وتعرف بخليل مطران الذي قدمه، فضلا عن حافظ إبراهيم وأحمد شوقي وغيرهم.

أخبار تهمك

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ ساعة

الأهلي يعلن في بيان رسمي رحيل مستشاره القانوني

منذ ساعتين و 35 دقيقة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 21 ساعة

خبير عسكري: إنتاج الغاز من حقل ظهر مستمر حتى عام 2045 (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عالم فيروسات مصرى: كورونا سينتحر فى النهاية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "المالية" تتوصل لاتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولى

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقطع الطريق أمام الطامعين في 3 من نجومه المميزين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يوم

لا تصلح لمصابي كورونا.. كل ما تريد معرفته عن الكمامة القماش

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من عائلة حسن حسني على عدم حضور الفنانين جنازته!

منذ حوالي 4 ساعات

بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:45 م

عاجل.. "المالية" تتوصل لاتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولى

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

عالم فيروسات مصرى: كورونا سينتحر فى النهاية

09:12 م

عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

09:49 م

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين