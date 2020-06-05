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رسميًا.. الاتحاد الإيطالي يقرر تطبيق التبديلات الخمسة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
أعلن الاتحاد الدوري الإيطالي بكرة القدم، أنه سيمسمح بإجراء خمسة تبديلات لكل فريق مع بدء مباريات الكالتشيو في 20 يونيو المقبل، وذلك بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان إن مجلسه التنفيذي وافق على ”السماح بخمسة تبديلات لكل فريق حتى نهاية موسم 2019-2020“. 

وسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مايو الماضي للفرق بإجراء خمسة تبديلات في تغيير مؤقت للقواعد بهدف الحد من تأثير الجدول المزدحم بالمباريات المتوقع عقب جائحة كوفيد-19. 

وترك الفيفا الأمر لكل اتحاد محلي ورابطة للدوري لتطبيق هذا التغيير من عدمه. 

وتوقف الدوري الإيطالي في التاسع من مارس الماضي، وستخوض الفرق 12 جولة في ستة أسابيع مزدحمة لتنتهي البطولة في الثاني من اغسطس.

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