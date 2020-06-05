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ترامب يهدد بفرض رسوم على سيارات الاتحاد الأوروبي وشركات صينية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:21 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على سيارات الاتحاد الأوروبي، وعلى شركات صينية إذا لم تخفض بكين وبروكسل ضرائبهما على المنتجات البحرية الأمريكية.

وأثناء مشاركته في فعالية للصيادين التجاريين، طلب ترامب من مستشاره التجاري بيتر نافارو أن يحدد قائمة المنتجات التي سيفرض عليها الرسوم ما لم تسقط بكين ضرائبها عن سرطان البحر الأمريكي.

كما هدد ترامب بفرض رسوم جديدة على سيارات الاتحاد الأوروبي إذا لم تخفض الدول الأوروبية ضرائبها على سرطان البحر الأمريكي.

وقررت السلطات في واشنطن، مساء اليوم الجمعة، تخفيف الحظر على شركات الطيران الصينية، نقلا عن شبكة "24 لايف".

وأعلنت وزارة النقل الأمريكية، أنها ستسمح لطائرات الركاب الصينية بإجراء رحلتين أسبوعيا إلى الولايات المتحدة، بعد إعلان بكين أنها ستخفف من قيود كورونا لدخول مزيد من الطائرات الأجنبية.

وأعربت الوزارة عن انزعاجها من الصين "التي تملي وحدها شروط سوق النقل الجوي بين الصين والولايات المتحدة، من دون مراعاة حقوق الشركات الأمريكية".

وقال مسؤولون مطلعون لوكالة رويترز، إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تنوي فرض حظر على رحلات شركات الطيران الصينية إلى الولايات المتحدة، اعتبارا من أواسط يونيو.

ونقلت الوكالة عن 3 مسؤولين في الحكومة الأمريكية وهيئات الطيران أن إدارة ترامب تخطط لإعلان فرض هذه القيود يوم الأربعاء لتكون سارية اعتبارا من يوم 16 يونيو، لكن هذا الموعد يمكن تأجيله.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالت في وقت سابق إنها ستمنع طائرات الركاب الصينية من السفر إلى الولايات المتحدة اعتبارا من 16 يونيو، للضغط على بكين للسماح للطائرات الأمريكية باستئناف رحلاتها إلى الصين.

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