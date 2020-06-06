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سمير فرج: مصر لن تقبل بعودة داعش إلى ليبيا (فيديو)

السبت 06/يونيو/2020 - 06:59 ص
سمير فرج
سمير فرج
داليا الحسين
قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن الفترة المقبلة تشهد تحرك دولي في القضية الليبية لاحتواء الموقف بالطرق السلمية.

وأضاف "فرج"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إيطاليا وفرنسا لن يسمحاا بتدخل روسيا في ليبيا.

وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن مصر تدعم المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، لافتا إلى أن مصر لن تقبل بعودة داعش مرة أخرى إلى ليبيا لأن ليبيا تمثل الأمن القومي لمصر.

وأكد على أن الرئيس السيسي يتميز بالعقلانية وغير مندفع ويدير الأمور بحكمة، مشيرا إلى إلى أن الرئيس الفرنسي متعاطف مع مصر ومع الحل السلمي في ليبيا.

وفي سياق منفصل، أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء احمد المسماري، الخميس، أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر "يعلم تماما" نوايا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس.

وذكر المسماري، أن "مطلب رفع حظر التسلح عن الجيش الليبي أصبح أكثر إلحاحًا"، موضحًا أن "المعركة مع تركيا لن تكون في طرابلس فقط"، مشددا أن "الليبيين سيخرجون تركيا من البلاد"، مستنكرا أن يقوم رئيس حكومة الوفاق فايز السراج "بتوجيه الشكر إلى أردوغان الذي يحتل ليبيا".

وتعهد المسماري أن "يعود الجيش الليبي إلى السلاح إذا لم يتم إخراج الأتراك، مشيرا إلى أن "الجيش أعاد التمركز خارج طرابلس لإتاحة الفرصة أمام الحل السياسي".

وفي تطور عسكري، أعلن الجيش الوطني الليبي، ليل الخميس، السيطرة على منطقة فم ملغه غرب ترهونة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية على فيسبوك، الخميس، إن القيادة العامة تعلن أنها ستقوم بإعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس، مع شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه في حالة عدم الالتزام، فإن القيادة العامة ستستأنف العمليات وستعلق مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار (5+5).

وأردف أنه تم اتخاذ القرار بناء على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة على استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار (5+5).

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