جهاز حماية المستهلك يوجه ضربة قوية لمصنعي الكمامات الغير معقمة

أكد جهاز حماية المستهلك أنه يواصل حملاته لضبط المصانع التى تقوم بتصنيع الكمامات دون الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية، حيث قام ام الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمدينة "شرم الشيخ " اليوم بشن الحملات الرقابية بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية "مديرية التموين ومباحث التموين" بعد ورود معلومات عن وجود كيانات مصانع غير مرخصة تهدد صحة وسلامة المواطنين في الوقت الراهن وفي ظل أزمة #كورونا .:

وأوضح حماية المستهلك، أ،ه تم ضبط احد الأشخاص يتم تصنيع الكمامات امام المنزل بعد وقت الحظر وتم العثور معه على ٩٠ كيس علبة كمامات ٣ طبقات غير معقمة ، مشيرة إلى أنه تم ضبط المتهم والأدوات المستخدمة في التصنيع،و تحرير المحاضر والإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وأكد جهاز حماية المستهلك على أنه ندخر جهدا في ملاحقة الاوكار المخالفة والتي تهدد صحة وسلامة المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

ويناشد جهاز حماية المستهلك جميع المواطنين بضرورة توخى الدقة والحرص على سلامتهم بشراء المنتجات والمطهرات الطبية الموثوقة ذات العلامات التجارية المعلنة المدون عليها رقم التسجيل كمنتج طبى او صناعة، والتأكد من تاريخ الصلاحية وبيانات الصانع، وكذلك عدم الشراء الا من الأماكن المعروفة لما تسببه المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر من أضرار على الصحة العامة.

ويهيب الجهاز أيضا بالعاملين في منظومة المستلزمات الطبية وخاصة الكمامات والمطهرات بضرورة تغليب مصلحة الدولة والمواطن فوق أي اعتبار.