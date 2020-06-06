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غدا.. البابا تواضروس يلقي عظة الأحد على الفضائيات المصرية

السبت 06/يونيو/2020 - 06:15 ص
البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى
ماريان ناجى
يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في العاشرة والنصف من صباح الأحد، كلمة للشعب على الهواء مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية والتي تذيعها عددٌ من القنوات الفضائية وهي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (أون تي ڤي، دي إم سي، سي بي سي، الحياة).

كان قداسة البابا قد ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد ٢٩ من مارس الماضي بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الاجتماعات والخدمات الطقسية، تفاديًا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ثم توالى على إلقاء العظة عدد من أحبار الكنيسة.

ويتولى الكاتب الصحفي، أشرف صادق، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية.

كان البابا تواضروس الثاني قد قدم اليوم، ١٠٠٠ قطعة من الملابس الواقية للأطقم الطبية المعالجة لفيروس كورونا المستجد في مستشفيات العزل بعدد من المحافظات، منها القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة.

وعلق القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على هذا الموضوع، وقال: الكنيسة مؤسسة روحية بالدرجة الأولى، فهي تقوم بالصلاة من أجل الوطن لكي يحرسه الله وتصلي من أجل الشعب المصري كله حتي يعيش في سلام ورخاء، وأيضا من أجل المسئولين في البلاد، كلِ في منصبه لكي يعطيهم الرب حكمة في إدارة شئون البلاد.

تابع "حليم" فى تصريحات خاصة لبوابة الفجر: ومع أنها مؤسسة روحية إلا أنها غير منعزلة عن المجتمع بل هي خادمة للمجتمع تشاركه الآمه وأفراحه واحتياجاته، على قدر استطاعتها، فمثلا في مواجهة هذا الوباء نجد قداسة البابا في البداية يوقف كل الأنشطة الكنسية منعا للتجمعات، ثم يعلق الصلوات أيضا حتى ٢٧ يونيو، حفاظا على حياة المصريين جميعا، وليس هذا فحسب بل أيضا يساهم بمبلغ مالي للمساهمة في توفير أجهزة التنفس الصناعي، ويعطي توجيهات للإيبارشيات بتقديم المساهمات سواء المواد المطهرة أو الكمامات... إلخ، كل إيبارشية على قدر طاقتها. 

وتابع: كما ساهمت الكنيسة مع وزارة الصحة برفع درجة الوعي عند المواطنين، وقامت بحملة توعية على مستوى الإيبارشيات في جميع أنحاء الجمهورية لحث المواطنين المصريين على اتباع الإجراءات الصحية ومكافحة نشر العدوى.

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