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"الربيعة" يؤكد: الالتزام بالكمامات والتباعد سيساعد كثيراً في تقليل إصابات كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:59 م
وزير الصحة السعودي - الدكتور توفيق الربيعة
وزير الصحة السعودي - الدكتور توفيق الربيعة
الفجر السعودي

أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، مساء اليوم الجمعة، على أهمية الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19".

وقال "الربيعة"، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "الالتزام بالكمامات والتباعد سوف يسهم بشكل كبير في تقليل الإصابات، ونريد أن نعمل سويًا بتذكير بعضنا البعض لسلامتنا جميعًا".

هذا وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 95,748، كما تم تسجيل 1651 حالات تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 70616، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 642 حالة، عقب تسجيل 31 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,789 مليون إصابة، بينهم أكثر من 396 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,304 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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