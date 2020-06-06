لماذا رفض "حفتر" السيطرة على طرابلس؟ سمير فرج يجيب (فيديو)

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بلطجي واتفاقيته مع فايز السراج، غير قانونية وتجور على حقوق اليونان في البحر المتوسط.





وأضاف "فرج"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المشير خليفة حفتر كان من السهل عليه أن يسيطر على طرابلس في 7 أيام، ولكنه حافظ على الشعب الليبي الموجود بها ولم يستخدم القوة العسكرية.





وتابع الخبير الاستراتيجي، أن حفتر لم يدخل طرابلس لأسباب إنسانية وحضارية للمحافظة على المدينة من الدمار كونها مدينة على ساحل البحر المتوسط مثلها مثل مدينة الإسكندرية في الواقع العمراني.





وتوقع سمير فرج استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية التركية وهو ما يعني خسارة رجب طيب أردوغان للانتخابات المقبلة، كاشفا أن الليرة التركية تنهار بشدة وسط استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية.





وفي سياق منفصل، أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء احمد المسماري، الخميس، أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر "يعلم تماما" نوايا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس.





وذكر المسماري، أن "مطلب رفع حظر التسلح عن الجيش الليبي أصبح أكثر إلحاحًا"، موضحًا أن "المعركة مع تركيا لن تكون في طرابلس فقط"، مشددا أن "الليبيين سيخرجون تركيا من البلاد"، مستنكرا أن يقوم رئيس حكومة الوفاق فايز السراج "بتوجيه الشكر إلى أردوغان الذي يحتل ليبيا".





وتعهد المسماري أن "يعود الجيش الليبي إلى السلاح إذا لم يتم إخراج الأتراك، مشيرا إلى أن "الجيش أعاد التمركز خارج طرابلس لإتاحة الفرصة أمام الحل السياسي".





وفي تطور عسكري، أعلن الجيش الوطني الليبي، ليل الخميس، السيطرة على منطقة فم ملغه غرب ترهونة.





وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية على فيسبوك، الخميس، إن القيادة العامة تعلن أنها ستقوم بإعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس، مع شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه في حالة عدم الالتزام، فإن القيادة العامة ستستأنف العمليات وستعلق مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار (5+5).



