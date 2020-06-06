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وزيرة الهجرة تكشف آخر مستجدات المصريين العالقين بالخارج

السبت 06/يونيو/2020 - 06:03 ص
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم
داليا الحسين
كشف السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن عودة أكثر من 20 ألف مصري من المواطنين العالقين في جميع دول العالم، منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرة إلى أن الدولة حاليا تعمل على إعادة جميع المواطنين من كافة دول العالم سواء عالقين أو غير العالقين.
وقالت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية، هبة جلال ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة مصر الأولى، أن هناك طائرات ستقلع لجلب العالقين من السعودية ولبنان وقبرص وأوروبا خلال الفترة المقبلة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن هناك مقترحات بتشكيل لجنة لدراسة مؤهلات المصريين العائدين من الخارج لمساعدتهم فى الحصول على وظائف، مشيرة إلى أن اللجنة المشكلة تهدف لتعريف المواطنين العائدين من الخارج على المشروعات المتوسطة والصغيرة لتقديم مشروع للدولة، والتي تقوم على تمويل المشروع.

- آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى أمس.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.

وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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