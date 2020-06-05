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"المالية" تكشف التفاصيل المبدئية عن القرض الجديد مع صندوق النقد الدولى

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:44 م
محمد معيط
محمد معيط

كشفت وزارة المالية اليوم عن أنها تستعد لتوقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى، حصلت بمواجبه على موافق مبدائية علي مستوي الخبراء.

 

 

وأوضحت الوزارة أهم بنود الاتفاق الائتماني الجديد في بيانها، أن  تصل قيمة الاتفاق الائتماني الجديد إلى  نحو 5.2 مليار دولار  وتصرف على مدار 12 شهر.

 

وعن باقي الشروط والتى تشمل سعر فائدة القرض ومدة سداده، ذكرت وزارة المالية أنه سيتم تحديدها عقب الحصول على الموافقة النهائية على الاتفاق، والذي لا بد أن يوافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق.

 

وأكد الوزارة أن الاعلان عن  هذا الاتفاق استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصا صندوق النقد الدولى فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى المتبعة من قبل السلطات المصرية وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.

 

 

 

ويعد هذا  الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمراً هاما لاستمرار دعم ثقة الاسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة لااقتصاد المصرى علي التعامل مع اثار أزمة جاءحة كورونا والتعافي من اثارها الي جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى الوطنى  والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية. وقد اثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الاصلاحى خاصة الاصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحه رؤية الدولة  المصريه فى هذا الشان وهو ساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الاجنى كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية واهمها تحقيق فائض اولى بالموزازنة العامة قدره  2% من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل الى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.

 

 

 

وقد ادى تحسن الاوضاع الاقتصادية للبلاد فى تعزيز قدرة السلطات المصرية على التعامل بايجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية التي اصبحت سمة السنوات الاخيرة . وقد انعكست تلك الاوضاع إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري واحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز والتى أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى  Bمع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني 

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