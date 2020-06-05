هيئة الإسعاف: قدمنا 30 ألف خدمة للمصابين بكورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إنهم يحرصون على السلامة الشخصية والأمان للعاملين في مرفق الإسعاف، لافتًا إلى أن الأطقم العاملة في اتصال مباشر مع المصابين، 3600 فرد.





وتابع "جاد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "قدمنا أكثر من 30 ألف خدمة للمصابين بفيروس كورونا".





وأضاف أن الخط 105 هو الخط الرئيسي لفيروس كورونا، ويتم تقديم خدمة الإسعاف لفيروس كورونا من خلال رقم 105 والأرقام التابعة له، لافتًا إلى أن هناك 45 سيارة إسعاف تتعامل مع مرضى كورونا بالقاهرة.







