خبير عسكري: إنتاج الغاز من حقل ظهر مستمر حتى عام 2045 (فيديو)

قال اللواء سمير فرج الخبير العسكري، إن حقل ظهر أكبر حقل غاز في الشرق الأوسط مستمر الإنتاج منه حتى عام 2045 مؤكدا أن عائد حقل ظهر يقدر بثلث قناة السويس.





وتابع فرج خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر حصلت على حقوقها كاملة في البحر المتوسط بعد ترسيم الحدود مع قبرص وإسرائيل.





وأشار إلى أن ترسيم الحدود المصرية أحد المهام الحقيقية التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن فتحت المستقبل أمام مصر.

وأوضح أن مصر لا تستورد الغاز من إسرائيل وإنما تصدر إسرائيل الغاز من خلال خط الغاز المصري وذلك بعد إسالته في مصر، لافتا إلى أن مصر تحصل على عائد من التسييل ومن خط الغاز.

