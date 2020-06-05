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خبير عسكري: إنتاج الغاز من حقل ظهر مستمر حتى عام 2045 (فيديو)
الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:29 م
داليا الحسين
قال اللواء سمير فرج الخبير العسكري، إن حقل ظهر أكبر حقل غاز في الشرق الأوسط مستمر الإنتاج منه حتى عام 2045 مؤكدا أن عائد حقل ظهر يقدر بثلث قناة السويس.
وتابع فرج خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر حصلت على حقوقها كاملة في البحر المتوسط بعد ترسيم الحدود مع قبرص وإسرائيل.
وأشار إلى أن ترسيم الحدود المصرية أحد المهام الحقيقية التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن فتحت المستقبل أمام مصر.
وأوضح أن مصر لا تستورد الغاز من إسرائيل وإنما تصدر إسرائيل الغاز من خلال خط الغاز المصري وذلك بعد إسالته في مصر، لافتا إلى أن مصر تحصل على عائد من التسييل ومن خط الغاز.
وعقدت مصر وقبرص عام 2013، اتفاقية بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين فى شرق البحر المتوسط.
وكشفت الاتفاقية عن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين، على أساس خط المنتصف، الذى تكون كل نقطة على طول امتداده متساوية الأبعاد من أقرب نقطة على خطوط الأساس لكلا الطرفين.
قانونية الاتفاقية
اتفاقية تعيين الحدود بين مصر وقبرص المبرمة عام 2013 تأسست على قواعد ومبادئ القانون الدولى، وتحديدًا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982.
إيداع ونشر وتسجيل الاتفاقيات الدولية لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وفقًا للمادة 102 من ميثاق المنظمة لا يعدم أى احتجاجات قانونية من الدول ذات المصلحة أو الصلة.
المخططات التركية
تركيا اجتاحت شمال جزيرة قبرص فى 1974، وأعلنت ما يسمى «جمهورية شمال قبرص التركية»، ولم تعترف أى دولة فى العالم بهذه الجمهورية المرتبطة ماليًا وسياسيًا بأنقرة.
تخطط تركيا لبدء التنقيب عن النفط والغاز بالمنطقة، بما يخالف الحدود المدرجة فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ومصر، مدعيًا أنها لا تحمل أى صفة قانونية.
حقل "ظُهر"
حقل "ظُهر" العملاق، يبعد أكثر من ٧٥ كيلومترًا عن حدود المياه الاقتصادية الإسرائيلية.
اتفاقية "ظُهر" العملاق بالبحر المتوسط، يتم تقسيمه بنسبة 40% لـ"إينى" لاسترداد التكاليف، وتقسيم الـ60% الباقية بين الشركة بـ35%، و65% للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".
استخراج نحو 30 تريليون قدم مكعب من ظهر العملاق (تعادل نحو 5.5 مليار برميل من المكافئ).
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