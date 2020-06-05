"النيابة العامة" تحقق مع مستدرج الأطفال بغرض التحرش وتأمر بإيقافه





أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، مساء اليوم الجمعة، عن مباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق مع الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يستدرج القُصَّر لأغراض سيئة، عبارة عن ممارسة سلوكيات تنطوي على أقوال وأفعال وإشارات ذات مدلول جنسي موجهة للقُصَّر بتزيين سلوك خادش للحياء عبر أحد برامج وسائل التواصل الاجتماعي.





وجاء ذلك بعد أن قبضت الجهة المختصة على المتهم بموجب أمر قبض صادر عن النيابة العامة، بناءً على ما تم رصده من قبل مركز الرصد النيابي.





وقال المصدر: إنه بمثول المتهم المذكور لإجراءات التحقيق جرى إعلامه بالحقوق المكفولة له نظامًا، وتم إخضاعه للاستجواب المفصًل، والأمر بإيقافه على ذمة القضية.





وأكد على أن إنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة ونشره عبر وسائل التواصل يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتصل عقوبته إلى السجن ٥ سنوات وغرامة ٣ ملايين ريال؛ طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويعتبر من الظروف المشددة للعقوبة طبقًا لنظامي مكافحة التحرش وحماية الطفل.



