تعرف على سبب خلاف هدى سلطان وشقيقها محمد فوزي

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تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة هدى سلطان، التي استطاعت خطف القلوب بصوتها العذب، وتمثيلها البارع في الأدوار المختلفة.



كانت هدى سلطان، تعتبر شقيقها الفنان محمد فوزي، هو المثل الأعلي ومطربها المفضل في الغناء.



عاصرت معه الفترة العصيبة الذي مر بها لكي يدخُل هذا المجال المُحبب له، وفي يوم قررت هدى سلطان، أن تحترف الغناء، ولكن شقيقها محمد فوزي، رفض ذلك.



بعد إصرار منها وافق علي أن يكون الغناء التي ستُقدمه من خلال الإذاعة فقط ولا تظهر على الشاشات.



في عام 1950 شاهدها المنتج جبرائيل نحاس، في الإذاعة وقرر وقتها أن يتعاقد معها بعقد احتكار لمدة ثلاث سنوات كممثلة، وقامت هدى سلطان، وقتها بالموافقة دون اى تردد ودون الرجوع إلي شقيقها محمد فوزي، التي وعدته.



أدى ذلك إلى شجار كبير بينهما، وقال لها وقتها محمد فوزي، إنه قد تبرأ منها واستمر الخلاف بينهما عدة سنوات.

