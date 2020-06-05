Advertisements

تعرف على سبب خلاف هدى سلطان وشقيقها محمد فوزي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:38 م
هدى سلطان ومحمد فوزي
هدى سلطان ومحمد فوزي
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة هدى سلطان، التي استطاعت خطف القلوب بصوتها العذب، وتمثيلها البارع في الأدوار المختلفة.

كانت هدى سلطان، تعتبر شقيقها الفنان محمد فوزي، هو المثل الأعلي ومطربها المفضل في الغناء.

عاصرت معه الفترة العصيبة الذي مر بها لكي يدخُل هذا المجال المُحبب له، وفي يوم قررت هدى سلطان، أن تحترف الغناء، ولكن شقيقها محمد فوزي، رفض ذلك.

بعد إصرار منها وافق علي أن يكون الغناء التي ستُقدمه من خلال الإذاعة فقط ولا تظهر على الشاشات.

في عام 1950 شاهدها المنتج جبرائيل نحاس، في الإذاعة وقرر وقتها أن يتعاقد معها بعقد احتكار لمدة ثلاث سنوات كممثلة، وقامت هدى سلطان، وقتها بالموافقة دون اى تردد ودون الرجوع إلي شقيقها محمد فوزي، التي وعدته.

أدى ذلك إلى شجار كبير بينهما، وقال لها وقتها محمد فوزي، إنه قد تبرأ منها واستمر الخلاف بينهما عدة سنوات.

أخبار تهمك

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ يوم

عاجل.. "المالية" تتوصل لاتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولى

منذ أقل من ساعة

الأهلي يعلن في بيان رسمي رحيل مستشاره القانوني

منذ ساعة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل| "الصحة": تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 19 ساعة

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ يوم

شعبة الدخان تكشف الموعد الجديد لزيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من عائلة حسن حسني على عدم حضور الفنانين جنازته!

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الأهلي يقطع الطريق أمام الطامعين في 3 من نجومه المميزين

منذ حوالي 3 ساعات

الشعلاني يظهر على رادار الزمالك.. وساسي يتدخل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 22 ساعة

عالم فيروسات مصرى: كورونا سينتحر فى النهاية

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر يناهز 67 عاما

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:45 م

عاجل.. "المالية" تتوصل لاتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولى

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر يناهز 67 عاما

09:24 م

عالم فيروسات مصرى: كورونا سينتحر فى النهاية

09:12 م

الأهلي يعلن في بيان رسمي رحيل مستشاره القانوني

09:39 م

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين