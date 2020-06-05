عميد علوم القاهرة يطلق مبادرة "احمي بيئتك"

قال الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي، عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، إن الكلية حريصة على استثمار كافة امكانتها المادية والبشرية لتنفيذ كافة الأنشطة التعليمية والبحثية وخاصة فيما يتعلق بخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار احتفال الكلية، باليوم العالمي للبيئة، تزامنا مع احتفال العالم اليوم في الخامس من يونيو، بيوم البيئة العالمي تحت شعار "حان وقت الطبيعة" والذي يعتبر من أهم المناسبات البيئية التي تؤكد ضرورة التعاون والتنسيق المحلي والدولي في ما يخص قضايا البيئة على المستوى الوطني والعالمي.





وذكر المناوي أن الكلية بصدد أطلاق مبادرة #احمي_بيئتك والتى تهدف إلى رفع وعي منسوبي الكلية بأهمية دور الفرد والمجتمع في الحفاظ على البيئة وضرورة حماية كافة الثروات الطبيعية، وأضاف المناوي أن المبادرة تتطرق إلى تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، للتحول إلى جامعة من الجيل الثالث والتى تهدف إلى ربط المعرفة بالقضايا القومية المعاصرة من أجل الوصول إلى حلول مبتكرة للعديد من الأزمات وأبرزها أزمة فيروس كورونا المستجد.





كما أضاف المناوي أن الكلية عملت على تنفيذ أفضل الممارسات البيئية فيما يتعلق بالتخلص الأمن من النفايات الخطرة من خلال التعاون مع شركات متخصصة في هذا المجال، وكذلك عملت الكلية على تنفيذ الأفكار الإبداعية والمتميزة للطلاب ونشر فكر ريادة الأعمال بين منسوبيها، فعلي سبيل المثال، وليس الحصر، فوز طلاب الكلية ببرونزية العالم في المسابقة الدولية للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بمشروع تحلية المياه بواسطة استخدام تكنولوجيا حيويه صديقه للبيئه وكذلك فوز طلاب الكلية بالمركز الثاني في مسابقة حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بمشروع إعادة تدوير المخلفات العضوية وانتاج بدائل اعلاف عن طريق تكنولوجيا حيويه صديقه للبيئه.





ودعا المناوي، جميع منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، بضرورة المشاركة في كافة أنشطة المبادرة، والتي ستشتمل على عرض العديد من قصص النجاح المتعلقة بالحفاظ على البيئة، كما ستضمن المبادرة نشر بعض الرسائل الهامة الخاصة بنشر الوعي البيئي وضرورة حماية البيئة لضمان إستدامة الموارد الطبيعية، عبر قنوات الكلية الإلكترونية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على كل من اليوتيوب، والفيس بوك، وتويتر، وغيرهم.





وذكرت الدكتورة إيمان علاء الدين، المستشار الإعلامي للكلية، أن الكلية تعي جيدا الدور المنوط بها من أجل المشاركة في تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة والمنبثقة من الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، كما تحرص الكلية على تشجيع منسوبيها للعمل على توجيه كافة الأنشطة التعليمية والبحثية والمجتمعية للمشاركة في تنفيذ المحاور الرئيسية لرؤية مصر ٢٠٣٠ بابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.





وأضافت المستشار الإعلامي للكلية، أن احتفال الكلية باليوم العالمي للبيئة، يأتي في إطار حرص الكلية على تعزيز تنفيذ استراتيجية الكلية لتحسين الأداء البيئي من خلال كفاءة استخدام الموارد وخفض نسبة النفايات في جميع العمليات المنفذة من خلال الكلية، ومن خلال المبادرة سيتم إعداد عدد من الفيديوهات والرسائل والتنويهات للتوعية بأهمية الطبيعة وتنوعها البيولوجى للإنسان وضرورة الحفاظ على الثروات الطبيعية والعمل على إيجاد حلول مبتكرة من الطبيعة للمشاركة في حل المشكلات المعاصرة ونشر الوعي البيئي بين جميع منسوبي الكلية.



