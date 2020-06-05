في ذكرى وفاتها.. هدى سلطان تزوجت 5 مرات وأصرت على الطلاق من فريد شوقي

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هي الصبا والشباب والجمال.. الأنوثة كالقمر في تمام اكتماله.. تجمع بين عذوبة الصوت ومهارة توظيف الإمكانات، المرأة والحبيبة والأم التي قدمتهم ببراعة، وعي الفنانة الكبيرة هدى سلطان.



تزوجته سلطان خمس مرات، الزيجة الأولى وهي ابنة الـ 14 عامًا بعد أن اصرت عائلتها على زواجها بعد شعورهم برغبتها بإحتراف الفن.



تزوجت من محمد نجيب، وأنجبت منه ابنتها الكبرى "نبيلة"، وبعد اصرارها على دخول المجال الفني، خاصةً بعد الانتقال مع زوجها إلى القاهرة، ولكن مع إصرارها وغيرته تم الطلاق.



الزوج الثاني من الوسط الفني، فتزوجت من الموزع والمنتج والمخرج فؤاد الجزايرلي، ولم يستمر طويلًا، وأن الغيرة كانت سبب انتهاء الزواج من دون أن يثمر عن أولاد.



تعرفت بعدها على فؤاد الأطرش، شقيق الفنان ​فريد الأطرش​، الذي قدم لها العديد من الألحان ووافقت على الزواج به.



اشهر قليلة وبدأت المشاكل بينهما ليتم الانفصال، والذي لم يؤثر في ما بعد على علاقتها بفريد الأطرش.



الزيجة الأشهر والتي دامت لمدة الـ15 عامًا من ملك الترسو، ووحش الشاشة الفنان الكبير فريد شوقي، بدأت القصة في نهار رمضان أثناء تصوير فيلم "حكم القوي" وكانت هدى سلطان، وجه جديد وضع لها فريد ورقة في غرفتها فهددته بتصعيد الموقف للمخرج والمنتج وبأنها لا تسمح له بأن يتسلى بها، فرد عليها بصوت عالي "أنا عاوز اتجوزك".



وافقت على الفور وأنجبت منه ناهد ومها، وقدما سويًا أكثر من عشرين عملًا سينمائيًا وأسسا سويًا شركة انتاج سينمائي.



انفصلا بعد 15 عامًا من الزواج بسبب الغيرة، بعد نكسة يونيو سافر فريد شوقي لتركيا وأصبح نجم تركيا الأول وبدأت تظهر بعض الشائعات عليه عن علاقاته الغرامية الأمر التي لم تتقبله هدي، وطلبت منه السفر معه لتركيا ولكنه رفض فسافرت رغما عنه وهناك وجدته محاطا بالمعجبات فدبت الغيرة في قلبها وطلبت منه النزول لمصر ولكنه رفض.



عادت هي وطلبت منه الطلاق حاول فريد أن يرجعها عن طلبها ولكنها أصرت على ذلك، وتزوجت بعدها المخرج المسرحي حسن عبد السلام، وقال الاعلامي وجدي الحكيم، إن يوم زواجها الأخير كان فريد شوقي يطوف حول المنزل وهو يبكي.



وبعد مرضه كانت هدى سلطان، حريصة على التواصل معه، وكانت توصفه بأنه حب عمرها.

