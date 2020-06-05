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فايلر يتمسك بالتعاقد مع المدافع السوبر

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:27 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد جمال
يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بصفقات قوية من أجل تحقيق البطولات مع المارد الأحمر.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة رينيه فايلر المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى التعاقد مع باهر المحمدي مدافع نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر والذى لفت الأنظار خلال الفترة الماضية.

وكان باهر المحمدي قد انضم لمنتخب مصر خلال فترة تولي المدير الفنى المكسيكي خافيير أجيري، مما يجعل المدرب السويسري يرغب فى ضم لاعب دولي لخط دفاع المارد الأحمر.

ويُعد المحمدي أحد أهم اللاعبين خلال الفترة الماضية فى مصر ويرغب النادى الأهلى فى ضمه بجانب امتلاك اللاعب عدة عروض خليجية لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة. 

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واستقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تعديل بعض عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة بجانب تجديد عقد مهاجمه.

ويدرس النادي الأهلي، تعديل عقد كل من مح الشناوي حارس مرمى الفريق وزميله بحراسة المرمى مصطفى شوبير، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتأتي رغبة الأهلي في تعديل عقد الشناوي، من أجل الاحتفاظ بخدماته وحمايته من الرحيل في ظل تلقيه عدة عروض خارجية بأرقام خيالية للرحيل عن القلعة الحمراء.

بينما يسعى الأهلي لتعديل عقد شوبير، بعدما تم اختياره ضمن القائمة الإفريقية واقتناع السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بقدراته لحراسة عرين المارد الأحمر.

من ناحية أخرى، بدأ النادي في فتح خط مفاوضات مع مروان محسن مهاجم الفريق، من أجل تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

ويسعى مسؤولو القلعة الحمراء، في تلبية طلبات فايلر والذي أمر بتجديد عقد اللاعب والحفاظ عليه ضمن صفوفه وعدم رحيله مع نهاية الموسم الجاري.

ويعد محسن، أحد الركائز الأساسية في تشكيل فايلر، منذ توليه المسئولية الفنية خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق.

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