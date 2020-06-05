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حازم إمام يكشف مجموعه في الثانوية العامة ومشواره مع الزمالك

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:13 م
حازم إمام
حازم إمام
هيثم موسى


تحدث حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، عن فترة طفولته،  وميسرته التعليمية مع ممارثة كرة القدم وارتداء قميص الفارس الأبيض حتى الاعتزال.


وكشف حازم إمام لاعب الزمالك السابق عن مجموعه في الثانوية العامة خلال فترة دراسته، مؤكدا أنه حصل على 75 %.

وقال حازم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورت: "حصلت على 75 % في الثانوية العامة، وجاء ذلك لاهتمامي بالرياضة أكثر من الدراسة".

وأضاف حازم: "التحقت بكلية تجارة في جامعة القاهرة، ولم أحضر سوى محاضرة واحدة طوال الـ9 سنين خلال تواجد بالكلية".

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